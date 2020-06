Le ultime sulla Serie A mettono in evidenza le probabili formazioni della gara Inter-Sassuolo valevole per la 27esima giornata di campionato

Antonio Conte sembra orientato a operare solo due cambi, rispetto all’undici iniziale di domenica, stasera contro il Sassuolo nel match valevole per la 27esima giornata di Serie A. Moses al posto di Candreva e Borja Valero di Gagliardini. Il resto dovrebbe essere tutto confermato: dal modulo, il 3-4-1-2, ad Eriksen dietro Lukaku e Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Mister De Zerbi, invece, intenzionato a rivoluzionare la squadra schiantata a Bergamo dall’Atalanta con un sonoro 4-1. Difesa tutta nuova: Muldur e Rogerio sulle corsie laterali, al centro Chiriches e Ferrari. A centrocampo dovrebbe spuntarla Obiang su Bourabia, mentre in attacco – a supporto di Caputo – il tecnico potrebbe preferire Djuricic o Traore a Boga.

Probabili formazioni Inter-Sassuolo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli: Muldur, Ferrari, Chiriches, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. All. De Zerbi

ARBITRO: Massa di Imperia

Dove vedere la partita

La sfida del ‘Meazza’ sarà visibile su Dazn1 a partire delle ore 19.30. CLICCA QUI PER ABBONARTI A DAZN!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Milan, svolta nuovo stadio | Ecco il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Inter, guai per Conte | Addio e niente Europa League