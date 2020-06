Solskjaer: ”Sanchez e Smalling? Credo sarà prolungato il prestito”

Ole Gunnar Solskjaer corre in soccorso di Inter e Roma. Il tecnico del Manchester United ha espresso il proprio parere favorevole nel prolungare il prestito dei due giocatori che attualmente militano in Serie A. Queste le sue parole in conferenza su Sanchez e Smalling: “Penso che i loro prestiti saranno prolungati, io posso solo esprimere le mie considerazioni su un tema che mi riguarda a livello tecnico, non per quanto riguarda la parte amministrativa e burocratica. Spero che si risolvano queste situazioni perché i due giocatori si sono comportati bene sino a questo momento” ha concluso.

