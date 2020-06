Calciomercato Inter, ritorno di fiamma in difesa | Ipotesi di scambio

Ritorno di fiamma per l’Inter in difesa che guarda nuovamente in casa Atletico Madrid dopo l’arrivo di Godin la scorsa estate. Proposta di scambio

Il pirotecnico pareggio di ieri contro il Sassuolo ha messo in evidenza un’inaspettata fragilità difensiva da parte dell’Inter di Antonio Conte che ha incassato ben tre reti e collezionando anche l’espulsione di Skriniar. Un passo indietro importante dopo la vittoria contro la Sampdoria che mette in luce come alla compagine nerazzurra manchi ancora qualcosa per il salto di qualità definitivo. Per questo motivo Marotta e soci lavorano anche in sede di mercato soffermandosi anche sulla difesa, nonostante sia di fatto il reparto sulla carta più solido e ben fornito. In questo senso all’Inter potrebbe risultare un difensore roccioso in grado di andare a ricoprire quel ruolo che fin qui un deludente Diego Godin non è riuscito a garantire. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, di nuovo occhi in casa Atletico: scambio per Savic

La scorsa estate Diego Godin arrivò a parametro zero dall‘Atletico Madrid con ben altre aspettative, fin qui poco rispettate. L’esperto uruguaiano non è riuscito a calarsi negli schemi di Conte che a questo punto potrebbe andare a bussare nuovamente dalle parti dei ‘Colchoneros’. Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ i nerazzurri avrebbero messo nuovamente nel mirino Stefan Savic, ex Fiorentina esploso definitivamente con Diego Pablo Simeone.

Il difensore classe 1991 potrebbe fare al caso dei nerazzurri con Marotta che per convincere l’Atletico potrebbe anche decidere di mettere sul piatto delle trattative il cartellino di Matias Vecino. L’uruguaiano per caratteristiche si sposerebbe peraltro molto bene con il gioco di Simeone.

