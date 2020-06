Inter, pesante squalifica per Skriniar | Le ultime

Le ultime news Inter mettono in evidenza la maxi squalifica inflitta al difensore nerazzurro Skriniar, espluso ieri sera alla fine della gara col Sassuolo

Piove sul bagnato in casa Inter. Il giudice sportivo ha squalificato per ben tre turni Milan Skriniar, espluso ieri sera nei secondi conclusivi della gara col Sassuolo terminata 3-3. La pesante sanzione è scaturita per la “espressione offensiva” che il centrale nerazzurro ha rivolto “al direttore di gara”, espressione accompagnata “da un’esclamazione blasfema“.

