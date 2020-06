Calciomercato, nuovo annuncio: “Il 2 luglio firmiamo con l’Inter”

Ezequiel Carboni fa un nuovo annuncio in cui conferma l’approdo dell’altro suo figlio, il 15enne Valentin, all’Inter. Ecco tutti i dettagli

Ai microfoni di ‘Tyc Sports’ Ezequiel Carboni ha confermato, con un altro annuncio, l’approdo in nerazzurro anche del suo secondo figlio, il 15enne Valentin di ruolo centrocampista: “La scorsa settimana abbiamo chiuso l’operazione e, se tutto va bene, il prossimo 2 luglio andiamo a Milano per firmare il contratto. Per me e mia moglie è un sogno vedere che possono giocare tutti e due a Milano”. Lo scorso gennaio è già sbarcato all’Inter Franco Carboni, un esterno offensivo classe 2003 con passaporto italiano.

Calciomercato Inter, Ezequiel Carboni: “Firmerò un contratto come uomo scouting”

I Carboni all’Inter saranno comunque tre, già perché anche lo stesso Ezequiel Carboni, che da giocatore ha vestito per tre anni la maglia del Catania, firmerà con la società targata Suning: “Incontrerò il club per firmare un contratto come uomo scouting – le sue dichiarazioni rilasciate tre giorni fa a ‘Il Giornale di Sicilia’ – Poi farò il corso di allenatore per acquisire il patentino in Italia”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

