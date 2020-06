Juve cannibale: c’è anche Aubameyang tra gli sgarbi all’Inter!

‘Le10sport.com’ sgancia la bomba: la Juventus sarebbe interessata a Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese dell’Arsenal in uscita. Obiettivo dell’Inter e del Barcellona, i bianconeri sarebbero pronti a prenderlo per sostituire Higuain. Il ‘Daily Star’ riferisce che al momento è l’Inter in vantaggio a causa delle chiacchierate ormai datate avute con l’agente del giocatore. Tuttavia, Arteta spinge per il rinnovo, attualmente in scadenza nel giugno 2021.

