Parma-Inter, per i bookmaker la squadra di Conte è comunque favorita

Inter, secondo i bookmaker la squadra di Antonio Conte è nettamente favorita anche nella sfida contro il Parma allo stadio Tardini. La vittoria della formazione milanese è data a 1,60 quella dei ducali a 6

PARMA-INTER BOOKMAKER/ Oggi giorno di pausa per il calcio nostrano in attesa della partita abbastanza scontata all’Allianz Stadium, che farà da apripista per la 28esima giornata di campionato tra la Juventus e il Lecce. I bookmakers stanno già preparando le quote dei prossimi dieci incontri e la vittoria della formazione di Sarri è bassissima solo 1.14, mentre il successo della squadra salentina è dato addirittura a 18. Per quanto riguarda l’Inter, che sarà l’ultima squadra a scendere in campo domenica sera alle 21.45 allo stadio Tardini di Parma contro i ducali, il pareggio di San Siro contro il Sassuolo non avrà sicuramente messo di buon umore Antonio Conte, che non potrà nemmeno assistere dalla panchina i suoi ragazzi visto che è stato squalificato. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Nonostante un Parma in forma e reduce dalla vittoria 4-1 in casa del Genoa, una squadra milanese che dovrà fare a meno sia del tecnico in panchina, che di Milan Skriniar in difesa, le agenzie di scommesse vedono i nerazzurri favoriti a 1.60, mentre la vittoria del Parma è data addirittura a 6. I tifosi della ‘Beneamata’, si augurano che questa volta i pronostici siano confermati, ma soprattutto che i propri beniamini abbiano migliorato la mira.