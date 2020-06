Pericolo Barcellona: catalani su Cavani, le ultime

Edinson Cavani comincia ad essere un uomo mercato che interessa a mezza Europa. Essendo un parametro zero di livello internazionale, diversi club si stanno muovendo per prenderlo: uno di questi, secondo ‘L’Equipe’, è il Barcellona, che a gennaio avrebbe fatto un tentativo e che starebbe pensando di riprovarci anche per luglio. Cavani sarebbe tra le alternative qualora non arrivasse Lautaro Martinez.

