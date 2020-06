Calciomercato, affare vicino alla chiusura | Inter bruciata

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’affare Kumbulla che ormai è a un passo dallo sfumare. Ecco tutti i dettagli

La Lazio ‘brucia’ l’Inter, ma anche la Juventus per Marash Kumbulla. L’incontro di ieri tra il presidente del Verona Setti e quello dei biancocelesti Lotito è stato pressoché decisivo: per la chiusura dell’operazione mancano solo gli ultimi dettagli, più precisamente i nomi dei giocatori che verranno inclusi per abbassare la parte cash. Sui 20-25 milioni la possibile fumata bianca. In casa Lazio filtra grande ottimismo, anche perché il Ds Tare ha strappato il sì del difensore classe 2000 sulla base di un quinquennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Va detto, comunque, che i nerazzurri avevano da un po’ mollato la presa, preferendo concentrare tutti gli sforzi su Sandro Tonali.

Calciomercato Inter, accelerata e chiusura per Tonali: i dettagli

Beppe Marotta ha l’ok del centrocampista (quinquennale da 2,5 milioni a stagione) e a breve vedrà il presidente del Brescia Massimo Cellino per provare a definire l’affare, preferibilmente in prestito oneroso con obbligo di riscatto per complessivi 40 milioni di euro bonus inclusi. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

