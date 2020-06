Inter, squalifica Skriniar | Ecco la decisione presa dal club

Le ultime news Inter mettono in evidenza le mosse del club nerazzurro dopo la pesante squalifica inflitta Skriniar dal giudice sportivo

Ieri il giudice sportivo ha sanzionato in maniera pesante Skriniar comminandogli tre giornate di squalifica e una ammenda di 10mila euro per la “espressione offensiva” che il difensore nerazzurro ha rivolto “al direttore di gara”, espressione accompagnata “da un’esclamazione blasfema” dopo il doppio giallo e quindi l’espulsione rimediata allo scadere della gara col Sassuolo terminata col risultato di 3-3. Stando a ‘Tuttosport’ la società di viale della Liberazione non presenterà alcun ricorso contro questo provvedimento, anche perché le motivazioni che hanno portato alla maxi sospensione lasciano pochissimi margini di manovra. Il club ha altresì deciso di punire il centrale slovacco, out contro Parma, Brescia e Bologna, con una multa molto alta (si parla di 10mila euro) applicando una delle tante ‘norme’ facente parte del regolamento disciplinare interno.

Parma-Inter, sfida a due per il posto di Skriniar

Per sostituire Skriniar è corsa a due tra Danilo D’Ambrosio e Diego Godin. Ad oggi è forse leggermente favorito il primo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Al ‘Tardini’ ritroverà una maglia da titolare al centro della difesa Stefan de Vrij, con la conferma di Bastoni sul centro-sinistra.

