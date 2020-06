Clamorosa decisione Sanchez: ipotesi riscatto nerazzurro

Clamorosa decisione Sanchez: ipotesi riscatto nerazzurro

Potrebbero esserci delle clamorose novità in riferimento alla situazione di Alexis Sanchez: viste le difficoltà riscontrare tra Inter e United per la riconferma in prestito per la prossima stagione, secondo il ‘Corriere della Sera’ starebbe prendendo corpo l’ipotesi di riscattare il cileno da parte dei nerazzurri. Tuttavia, le evidenti richieste salate per il compenso dell’ex attaccante dell’Udinese impongono un’attenta valutazione della situazione dell’attaccante, il quale percepisce 12 milioni di euro a stagione, decisamente troppi per l’Inter.

