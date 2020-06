Sfuma un altro colpo a zero: Kurzawa rinnova col Psg

Sfuma un altro colpo a zero: Kurzawa rinnova col Psg

Sfuma un altro colpo a zero: Kurzawa rinnova col Psg

Layvin Kurzawa sfuma. Il terzino sinistro ex Monaco ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Psg. Accostato alle italiane e in particolare all’Inter da tempo, il classe 1992 ha deciso di dire si al quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Leonardo, che già ha perso Meunier che ha deciso di accordarsi con il Borussia Dortmund, non ha voluto perdere anche lui che a sorpresa ha deciso di restare.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro