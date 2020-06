Calciomercato Inter, da Sanchez a Moses e Perisic | Ore decisive

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla questione riscatti e prolungamenti dei prestiti di Sanchez, Moses e Ivan Perisic

Sono ore ‘calde’ per Sanchez, Moses. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi sarà una giornata chiave per l’Inter in merito all’allungamento dei prestiti dell’attaccante cileno e dell’esterno nigeriano. Per quest’ultimo possibile apertura del Chelsea alla permanenza fino alla conclusione della stagione, Europa League compresa, mentre per l’ex Udinese la trattativa col Manchester United resta assai complicata. I ‘Red Devils’ non sono così disposti a concedere il giocatore al di là del termine del campionato, anche perché l’Inter viene considerata una delle rivali più temibili in Europa League. Perché, quindi, dargli la possibilità di schierare pure Sanchez… Marotta è al lavoro e proverà a fare un tentativo per il rinnovo del prestito non solo fino ad agosto, ma proprio per un altro anno.

Calciomercato Inter, Perisic vuole restare al Bayern: le ultime

Ore decisive pure sul fronte Perisic: i nerazzurri hanno aperto allo sconto sui 20 milioni fissati l’estate scorsa concedendo al Bayern Monaco tempo extra rispetto all’opzione già scaduta il 17 maggio. Il croato vuole restare in Baviera e il club tedesco farlo suo a titolo definitivo, anche se non intende andare oltre i 10-12 milioni. Staremo a vedere, dopo Icardi l’Inter spera di liberarsi anche di Perisic mettendo a segno un’altra preziosa plusvalenza. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

