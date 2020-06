Calciomercato Inter, clamoroso | Pinamonti alla Juventus

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Andrea Pinamonti che presto potrebbe a sorpresa diventare un giocatore della Juventus

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere alla Juventus. Stando alle ultime sorprendenti indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, il suo agente Mino Raiola è al lavoro per il trasferimento nel club bianconero con cui è in eccellenti rapporti. A detta del quotidiano romano, il classe ’99 di Cles è stato riscattato dal Genoa (che aveva un obbligo) per circa 18,5 milioni di euro. Con l’Inter esiste un gentlemen agreement che consentirebbe ai nerazzurri di riprendersi il cartellino entro la prossima stagione per una ventina di milioni, ma ora lo stesso club targato Suning ha altre priorità e quindi potrebbe non fare nulla per impedire il passaggio dell’ex Primavera a Torino.

Calciomercato Inter, Pinamonti bianconero: per Paratici un’altra plusvalenza

Paratici non dovrebbe trovare complicazioni con Preziosi per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Pinamonti, che poi potrebbe lasciare un altro anno al Genoa oppure girare altrove. A segno su rigore sabato contro il Brescia, il 21enne è comunque destinato ad essere, ammesso che l’affare vada davvero in porto, l’ennesima plusvalenza della Juve, quindi a non indossare mai davvero la maglia bianconera. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

