Conte non demorde: nuovo assalto a Dzeko se parte Lautaro

L’Inter e Conte valutano qualsiasi possibilità in merito ad una possibile partenza di Lautaro Martinez, da tempo oggetto del Barcellona ma sempre più lontano dalla Catalogna giorno dopo giorno. Tuttavia, se la trattativa dovesse entrare nel vivo nei prossimi giorni, la dirigenza e il tecnico punteranno su un vecchio profilo seguito costantemente nella scorsa stagione: si tratta di Edin Dzeko, che secondo il ‘Corriere della Sera’ è tornato prepotentemente di moda tra i nerazzurri. La Roma potrebbe sacrificarlo vista la delicata situazione finanziaria e l’ingaggio da 7 milioni a stagione che pesa enormemente a bilancio. Ormai 34enne, Dzeko rappresenterebbe il giocatore ideale per Conte per far coppia con Lukaku.

