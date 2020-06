‘Nodo’ Nainggolan: può restare al Cagliari anche l’anno prossimo

‘Nodo’ Nainggolan: può restare al Cagliari anche l’anno prossimo

Tornato al gol al rientro nella gara contro il Torino, Radja Nainggolan continua a far discutere in positivo per le sue prodezze in campo. Definito come possibile innesto nel centrocampo nerazzurro qualora Conte non riesca a riabbracciare Vidal, secondo ‘Tuttosport’ emergono nuove ipotesi sul suo futuro: se Giulini alzerà l’offerta per trattenerlo in Sardegna, potrebbe restare in prestito anche per la prossima stagione. Molto dipenderà dal finale di stagione e dai piani nerazzurri: l’ultima parola spetterà a Conte.

