Giudice sportivo: squalificato Berni e due giocatori in diffida

Le ultime news Inter si focalizzano sulle decisioni del giudice sportivo che chiamano in causa tre giocatori della squadra allenata da Antonio Conte

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Tommaso Berni. Il terzo portiere dell’Inter era stato espulso ieri sera al ‘Tardini’ – pur non essendo in campo – “per avere esclamato un’espressione non rispettosa nei confronti di una decisione arbitrale, infrazione rilevata dal quarto ufficiale“. Entrano nella lista dei diffidati, invece, Diego Godin e Roberto Gagliardini, che sempre durante la gara col Parma si sono presi la quarta ammonizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Domani le visite mediche