Skriniar può partire: il City di Guardiola offre 50 milioni di euro

Skriniar può partire: il City di Guardiola offre 50 milioni di euro

Milan Skriniar potrebbe partire. Il difensore slovacco dei nerazzurri non è più un intoccabile e l’Inter potrebbe pensare ad una cessione importante per inseguire altri obiettivi. La dirigenza può valutare in maniera più approfondita le situazioni relative al Real Madrid, al Barcellona e alle due di Manchester, il particolare il City. Stando alle news d’oltre manica, Guardiola tornerebbe immediatamente all’attacco con un’offerta importante: 50 milioni di euro, soldi che i nerazzurri potrebbero accettare per inseguire altri colpi da 90 come Hakimi, futuro tornante destro di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro