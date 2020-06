Affare Cavani, l’Atletico Madrid si ritira dalla corsa

Cavani continua a rimanere nell’orbita dell’Inter. Dopo Hakimi, l’uruguaiano potrebbe diventare il prossimo colpo dell’attacco nerazzurro Seguito da Juventus, Roma ed Inter, secondo ‘As’, sembra vicino al ritorno in Italia in virtù dell’abbandono da parte dell’Atletico Madrid: la società madrilena non sembra orientata a fare ulteriori offerte dopo averlo praticamente preso a gennaio. In questo caso, Cavani diventerebbe un obiettivo ancora più concreto per l’Inter se dovesse andare via Lautaro.

