Colidio: il giovane attaccante resta un altro anno in prestito in Belgio

Inter, il giovane attaccante Facundo Colidio ha rinnovato per un altro anno con il club belga Sint-Truiden che milita nella serie A belga. Il calciatore è un classe 2000 e potrà così migliorare il suo percorso di maturazione

INTER COLIDIO AGGIORNAMENTO/ Piccoli campioni crescono. Il giovane attaccante argentino ed ex Primavera nerazzurra Facundo Colidio, proseguirà la sua maturazione nel Sint-Truiden squadra belga che disputa la Jupiler Pro League, la serie A belga, chiamata così per lo sponsor che è quello di una famosa birra. La conferma del rinnovo del prestito, è stata avvalorata da un messaggio sul sito ufficiale twitter del club. Il giovane giocatore è un classe 2000 e nelle ultime 8 giornate di campionato, ha disputato 7 partite con uno score molto positivo di 6 assist e un gol. Questo il messaggio della società belga: “ll nostro Golden Boy resta un altro anno”. Sicuramente nella prossima stagione il giovane attaccante, dovrebbe avere maggiore spazio in squadra. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Marotta: “Hakimi opportunità. Moses, Sanchez e Perisic: vi spiego”

Il Sint-Truiden quest’anno ha terminato la stagione al 12esimo posto, a pari merito con l’Eupen e davanti di un solo punto a Cercle Bruges e Ostende e di due punti sul Waasland. La classifica però, è da calcolarsi su 29 partite su 30 a causa del coronavirus e non si sono giocati i play-off. Decisi solo l’assegnazione del titolo al Bruges e i posti per Champions ed Europa League, ma non per promozioni e retrocessioni.