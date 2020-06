Pasqualin: “Cavani pista sempre valida, il club nerazzurro si sta muovendo molto”

Inter, il noto procuratore Claudio Pasqualin, dopo che l’Atletico Madrid avrebbe deciso di mollare la pista Cavani, ha confermato come l’interesse della squadra nerazzurra per l’uruguaiano resta sempre valido

INTER PASQUALIN SU CAVANI/ Dopo la notizia che l’Atletico Madrid avrebbe mollato la pista Edison Cavani, ci sono ulteriori segnali che indichino come il giocatore possa nuovamente tornare in orbita nerazzurra nel calciomercato. In merito a questa ipotesi TuttoMercatoWeb Radio, avrebbe chiesto un chiarimento al noto procuratore Claudio Pasqualin, che tra l’altro ha un ottimo rapporto con la società nerazzurra, dopo che la scorsa estate è stato importante come intermediario per portare a termine la trattativa con il Manchester United, che portò Romelu Lukaku in nerazzurro. Queste le sue parole: “E’ proibitivo per tanti, è un bel rebus il suo. La prima pista era quella dell’Inter e rimane ancora valida. Si sta muovendo molto il club, abbiamo visto con Hakimi“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Marotta: “Hakimi opportunità. Moses, Sanchez e Perisic: vi spiego”