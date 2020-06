Retroscena Werner: ”L’Inter mi voleva fortemente”

Retroscena Werner: ”L’Inter mi voleva fortemente”

Retroscena svelato da Timo Werner in queste ultime ore. Il neo attaccante del Chelsea ha parlato ai microfoni di ‘Sportbuzzer.de’ confermando il forte interesse dell’Inter nei suoi confronti. Queste le sue parole: “Mi hanno cercato grandi club del calibro di Liverpool, Manchester United ed Inter, sono stati tra i club più importanti a volermi fortemente. La scelta Chelsea è stata dettata dal progetto sportivo, mi è sembrato il migliore per me e per la mia carriera” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro