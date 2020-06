Calciomercato Inter, Moses e Sanchez | Raggiunto doppio accordo

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Alexis Sanchez e Victor Moses arrivati in prestito rispettivamente l’estate scorsa e a gennaio

Sanchez e Moses restano all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo sia col Manchester United che con il Chelsea per il prolungamento dei prestiti del cileno e del nigeriano fino al termine del campionato di Serie A. Non c’è ancora intesa, invece, per quanto riguarda la permanenza di entrambi pure per l’Europa League di scena in Germania ad agosto. In particolare i ‘Red Devils’ sono molto restii a lasciare Sanchez a disposizione di Conte per la manifestazione a cui parteciperanno anche loro. Non impossibile, qualora venisse trovata una intesa, l’inserimento di una clausola che – in caso di incrocio con la formazione di Solskjaer – impedirebbe al classe ’88 di scendere in campo.

Calciomercato Inter, tutto confermato: niente riscatto per Moses

L’Inter potrebbe provare a tenersi Sanchez, sempre in prestito, per un’altra stagione, mentre arrivano conferme sul no al riscatto di Moses fissato a 12 milioni di euro. Con l’acquisto di Hakimi, stamane sbarcato a Milano per visite e firma, i nerazzurri sono coperti sulla corsia destra considerata anche la presenza di Candreva. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

