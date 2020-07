Nuovo derby con la Juventus: nel mirino Gomes del Manchester United

Nuovo derby con la Juventus: nel mirino Gomes del Manchester United

Nuovo derby tra Juventus ed Inter sul mercato. Stando alle indiscrezioni riportate in Inghilterra, le due società sarebbero particolarmente interessate ad Angel Gomes, centrocampista inglese classe 2000 cresciuto nel vivaio del Manchester United. In scadenza e con un no al rinnovo del contratto con i ‘Red Devils’, Paratici e Marotta fiutano l’ennesimo colpo a costo zero della loro gestione. La concorrenza è però molto nutrita: Chelsea, Barcellona, Valencia e Benfica sono alla finestra.

