Calciomercato Inter, accordo col Bayern per Perisic | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Ivan Perisic che nella scorsa estate è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco

Perisic rimane al Bayern Monaco, perlomeno fino al termine della stagione. Come riporta ‘Sky Sport’, il club nerazzurro e quello tedesco hanno trovato un accordo per il prolungamento del prestito del croato fino a fine agosto. Pur di giocarsi la Champions con la squadra bavarese, l’esterno avrebbe accettato di dimezzarsi lo stipendio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Stando invece a indiscrezioni provenienti dalla Germania, più complicato sarà l’acquisto del suo cartellino.

Nonostante l’apertura del club di Suning a uno sconto sui 20 milioni fissati l’estate scorsa, e la volontà dello stesso classe ’89 di proseguire l’avventura in Germania, il Bayern considererebbe infatti eccessive le cifre necessarie (ingaggio compreso, circa 6 milioni netti) per l’acquisizione del calciatore a titolo definitivo.

