Calciomercato Inter, rispunta Cavani | Si può a una condizione

Le ultime di calciomercato Inter tornano a focalizzarsi su Edinson Cavani, attualmente svincolato dopo che si è concluso il contratto col Psg

Cavani torna in auge per l’Inter. Stando al ‘Corriere della Sera’ la pista Inter resta caldissima, specie dopo che per l’attaccante uruguaiano sembra essere del tutto tramontata la pista Atletico Madrid. Per l’ex Napoli, ormai senza squadra visto che è scaduto il suo contratto col Paris Saint-Germain, ha fatto un sondaggio pure la Roma, non andata però oltre a causa delle sue elevatissime richieste. Può arrivare a parametro zero, ma deve appunto ridurre le sue pretese economiche da 10-12 milioni di euro – Marotta può offrirgli un biennale da 7-8 milioni – a stagione, senza considerare le pesanti commissioni per il suo fratello-agente.