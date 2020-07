Scontro Marotta-Tare per Kumbulla: incontro con l’entourage per il rilancio

Scontro Marotta-Tare per Kumbulla: incontro con l’entourage per il rilancio

Scontro Marotta-Tare per Kumbulla: incontro con l’entourage per il rilancio

L’Inter non perde di vista Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona classe 2000 conteso anche dalla Lazio. ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce di un testa a testa Inter-Lazio per averlo: le due società hanno incontrato l’entourage nel giro di 24 ore, una doppia mossa per capire e valutare le reali intenzioni di entrambe. I nerazzurri sono sempre molto vigili sulla sua situazione e c’è la volontà di rilanciare qualora la Lazio decidesse di affondare i colpi molto presto.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro