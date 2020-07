Calciomercato Inter, intrigo sulla fascia | Addio e doppio scambio

L’Inter ha da risolvere alcune questioni in sospeso tra riscatti, acquisti e cessioni. Intrigo su Biraghi e Asamoah

Sono ore di grandissimo fermento per il calciomercato Inter con l’acquisto di Achraf Hakimi che ha segnato il primo botto della prossima sessione trasferimenti. Un colpo da novanta che potrebbe innescare una reazione a catena sulle fasce nerazzurre dove ci sono ancora alcune situazioni che necessitano di essere risolte definitivamente. Tra i calciatori in uscita sulle corsie esterne c’è sicuramente Asamoah che ha vissuto fin qui un’annata altamente problematica e deludente. Il ghanese ex Juve ha avuto un problema al ginocchio dal quale non sembra uscito del tutto come testimoniano le gerarchie di Conte che lo vedono sempre costantemente in nelle ultime posizioni. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Asamoah via: intrigo Dalbert-Biraghi

Asamoah vista la situazione attuale è un sicuro partente con le sirene turche pronte a tornare alla carica per il suo cartellino. L’ipotesi pi accreditata al momento resta quella del Fenerbahçe. A sinistra andrà poi risolto il nodo legato a Biraghi che potrebbe diventare tutto dell’Inter.

Il riscatto è fissato a 12 milioni dalla Fiorentina ma con la ‘Viola’ si può trovare accordo per uno scambio alla pari con Dalbert, già in Toscana in prestito. In seguito lo stesso Biraghi potrebbe tornare utile come futura pedina di scambio vista la permanenza possibile di Young anche per il prossimo anno.

