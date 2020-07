Rinnovo Alaba, il Bayern rischia di perderlo: Real e Barcellona in pole

David Alaba potrebbe diventare uno degli uomini mercato più ricercati del prossimo mercato. In scadenza il 30 giugno 2021, le trattative per il rinnovo con il Bayern Monaco faticano a decollare col serio rischio di perderlo a fine stagione. L’Inter segue attentamente la situazione dell’austriaco ma secondo la ‘Bild’ accetterebbe solo le possibili offerte di Real Madrid o Barcellona. Alaba, inoltre, chiede un ingaggio da 15 milioni di euro, cifre decisamente fuori portata per l’Inter di Antonio Conte.

