Assalto Inter ad Emerson Palmieri: Conte ha scelto l’ex Roma

Sistemata la fascia destra con Hakimi, la dirigenza dell’Inter sta cercando un altro elemento importante per la fascia sinistra. Antonio Conte sembra aver scelto Emerson Palmieri del Chelsea, ex Roma che ha avuto nella sua esperienza a Londra. Dopo i contatti di alcuni mesi fa, le parti si sarebbero raggiornate in virtù dei colloqui organizzati per il riscatto di Moses. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, per la dirigenza è la prima scelta e non si esclude la possibilità di un prestito con diritto di riscatto vista l’alta quotazione del giocatore (circa 30 milioni di euro).

