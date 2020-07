Calciomercato Inter, Godin ancora in Serie A | Intrigo per un top player

Calciomercato Inter, Godin ancora in Serie A | Intrigo per un top...

Pochi dubbi sul destino di Diego Godin che dopo un’annata complicata dovrebbe lasciare l’Inter. A sorpresa però potrebbe restare in Serie A

Doveva essere la ciliegina sulla torta per la difesa di Antonio Conte, ma purtroppo Diego Godin non è riuscito fin qui a rispettare le attese. Sfavorito probabilmente anche dalla retroguardia a tre elementi del tecnico salentino, l’uruguaiano non è riuscito a calarsi nella parte, conferendo quell’esperienza e quella qualità richiesta alla vigilia. Oltretutto l’ex Atletico Madrid ha subito anche diversi acciacchi fisici, complicando ulteriormente una stagione non esaltante. Per queste ragioni appare improbabile una riconferma anche per il prossimo anno. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Godin ancora in Serie A: ci pensa la Fiorentina

Diego Godin dovrebbe quindi lasciare l’Inter al termine della stagione, ma la sua avventura in Serie A potrebbe a sorpresa continuare. Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com‘ l’uruguaiano potrebbe diventare un’idea percorribile per la Fiorentina, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Spalletti, il quale direbbe senz’altro sì alla chiamata dei ‘Gigliati’, entrando a partire però della prossima stagione.

La ‘Viola’ di Commisso ha grandi ambizioni e dopo l’affare Ribery potrebbe andare a ripetere un’operazione simile su un calciatore di enorme esperienza. L’Inter dal canto suo potrebbe cederlo per un’offerta bassa chiedendo però in cambio una sorta di corsia preferenziale per Federico Chiesa.

