Calciomercato, Gabriel Jesus al posto di Lautaro | Rivaldo ‘contro’ l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile dopo Lautaro Martinez, in particolare sull’attaccante brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus

Più passano i giorni e più si fa complicata, per il Barcellona, l’operazione Lautaro Martinez. Peraltro fra quattro giorni scade anche la clausola da 111 milioni di euro, quindi da mercoledì prossimo in poi l’Inter potrebbe chiedere anche di più per il cartellino del suo numero 10. Va detto, però, che i nerazzurri continuano a muoversi per la sua eventuale sostituzione. A tal proposito nelle ultime settimane ha preso consistenza la candidatura del brasiliano Gabriel Jesus in forza al Manchester City ma desideroso, stando alle indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, di provare una nuova esperienza. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Rivaldo a Gabriel Jesus: “Resta al City!”

Gabriel Jesus è un vecchio pallino del Ds nerazzurro Ausilio, il quale provò a prenderlo già nell’estate 2016, venendo però bruciato da Guardiola. Poi arrivò Gabigol, ‘sponsorizzato’ a Suning dal suo agente Joorabchian… Tornando su Gabriel Jesus, fanno un po’ discutere le dichiarazioni a ‘Betfair’ di Rivaldo. In pratica il suo illustre connazionale, nonché ex di Barcellona e Milan, gli ha sconsigliato di trasferirsi alla corte di Conte, o meglio di lasciare i ‘Citizens’: “Sembra che l’Inter voglia acquistarlo in caso di cessione di Martinez al Barcellona, però se fossi in lui resterei al City. Si è già ambientato nel calcio inglese, nella città di Manchester ed è allenato da uno dei migliori, per cui credo che dovrebbe continuare nel club in quanto al momento potrebbe essere l’opzione migliore per la sua carriera”.

