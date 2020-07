Griezmann verso l’addio dal Barcellona: ipotesi scambio con Lautaro prende corpo

Griezmann verso l’addio dal Barcellona: ipotesi scambio con Lautaro prende corpo

Antoine Griezmann è sempre più lontano dal Barcellona. La rottura con Setien è solo la punta dell’iceberg di un rapporto mai decollato dal suo arrivo in Catalogna. I malumori con lo spogliatoio e con l’allenatore lo allontanano definitivamente dal club di Messi. Per questo, secondo ‘Sport’, l’agente ha chiesto un incontro alla dirigenza per capire il da farsi. E il da farsi è la cessione in un altro club importante per rilanciarsi. Il Barcellona vuole scambiarlo alla pari con Lautaro ma ci sarebbe anche la Juventus, pronta a parlarne nel caso in cui venga effettivamente messo sul mercato. Griezmann guadagna circa 17 milioni di euro.

