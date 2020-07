Marotta su Smalling: la Roma potrebbe non riscattarlo

Marotta su Smalling: la Roma potrebbe non riscattarlo

La Roma starebbe pensando di non riscattare più Chris Smalling. Lo United chiede 18 milioni di euro complessivi per un giocatore ormai avviato verso i 31 anni. L’Inter e Conte hanno mostrato un concreto interesse per lui e non è da escludere che possa essere trovato un accordo a metà strada visti anche i buoni rapporti tra le parti. Su di lui c’è anche l’ormai immancabile Juventus.

