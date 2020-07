Cruz: “L’Inter mi fa piacere sia tornata a lottare per lo Scudetto”

Inter, l’ex attaccante Julio Ricardo Cruz, è stato intervistato da ‘Il Resto del Carlino’ avendo militato sia nel Bologna che nella squadra nerazzurra che si sfideranno oggi in campionato

INTER CRUZ DICHIARAZIONI/ Oggi alle ore 17,15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si sfideranno Inter e Bologna per la 30esima giornata del campionato di serie A. L’ex attaccante Julio Ricardo Cruz, che ha militato nella formazione emiliana dal 2001 al 2003 con 99 presenze e 30 reti tra campionato e coppe e in quella milanese dal 2003 al 2009 con 197 presenze e 75 reti, è stato intervistato da il quotidiano ‘Il Resto del Carlino’. L’ex giocatore, ha ricordato volentieri i suoi trascorsi nelle due squadre e confermato di serbare nel cuore splendidi ricordi.

Queste le sue dichiarazioni: “Voglio molto bene ad entrambe le squadre, l’Inter mi fa piacere sia tornata a lottare per lo Scudetto. Quando arrivai io nel 2003 non riusciva a competere per quel traguardo nonostante i grandi investimenti di Massimo Moratti. Poi abbiamo iniziato a vincere tutto e sono contento di essere stato lì”.