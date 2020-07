Calciomercato Inter, furia Conte | Sei giocatori diranno addio

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla lista cessioni di Conte all’indomani del ko col Bologna che comprende ben sei giocatori. Ecco tutti i dettagli

Ieri Conte si è assunto, a sorpresa, le responsabilità della sconfitta col Bologna, scagliandosi allo stesso tempo contro i calciatori con cui ha avuto un duro faccia a faccia nello spogliatoio – alla presenza di Marotta, Ausilio e Oriali – subito dopo il fischio finale. “Spero che la squadra abbia almeno l’un per cento della mia delusione… – ha esordito il tecnico dell’Inter – Siamo riusciti a perdere una partita da portare a casa in carrozza. Mi arrabbio con me stesso perché io sono il responsabile di quello che accade in campo, ho le mie responsabilità essendo l’allenatore. Ma arrabbiati debbono esserle pure i giocatori. (…) Siamo indietro, adesso da qui alla fine dobbiamo dimostrare di meritare questo club, io e i calciatori, altrimenti è giusto prendere altre decisioni (…)”.

Calciomercato Inter, Conte ne fa fuori sei: ecco i nomi

Conte sembra avere le idee chiare su chi non è da Inter, sui giocatori insomma che nel prossimo calciomercato dovranno fare le valigie. Stando alle indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’ gli epurati sono sei: Godin, ormai scavalcato pure da Ranocchia, Gagliardini, Victor Moses, Biraghi, Asamoah e Borja Valero, quest’ultimo in scadenza. Curiosità: di questi, ieri, solo l’ex Atalanta è partito titolare uscendo poi a pochi minuti dal termine. Riflessioni in corso pure per Sanchez, che non convince del tutto. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

