Il City vende Gabriel Jesus: servono 70 milioni

Juventus e Inter tornano a pensare al brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus, classe ’97. Secondo il ‘Manchester Evening Standard’, serviranno almeno 70 milioni di euro per portarlo via dal club di Manchester. Sotto contratto fino al 2023, il brasiliano è l’alter ego perfetto di Aguero, titolarissimo per Guardiola seppur anche lui sia in odore di cessione. Tuttavia, il brasiliano appare la prima scelta per i due club italiani qualora dovessero andare via, rispettivamente, Higuain e Lautaro.

