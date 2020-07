Infortunio Barella, il comunicato ufficiale: tegola Conte

”Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Questa la nota del club in merito all’infortunio di Barella, costretto a saltare il match contro il Bologna di ieri pomeriggio. Per Conte, dunque, arriva un’altra brutta notizia dopo l’infortunio di Sensi. Il suo posto potrebbe essere preso da Vecino, appena rientrato dopo i problemi al menisco evidenziati nelle ultime settimane. Barella dovrebbe saltare almeno le sfide contro Verona e Torino.

