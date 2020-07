Milinkovic Savic lascia la Lazio: nuovo assalto di Marotta

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio. La sconfitta contro il Milan ha acuito i malumori del serbo che ha intenzione di andare via per provare a vincere altrove. Lotito ha chiesto 100 milioni di euro ma secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe ‘accontentarsi’ di circa 70 milioni senza contropartite. In Italia lo vogliono Inter e Juventus, mentre all’estero Manchester United, Psg, Real Madrid e Chelsea sono pronte a sfidarsi a suon di milioni.

