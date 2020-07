Affare Lacazette, la Juve sorpassa l’Inter offrendo Rabiot

Affare Lacazette, la Juve sorpassa l’Inter offrendo Rabiot

Alexandre Lacazette è un obiettivo concreto di Inter e Juventus. Secondo ‘L’Equipe’, in questo momento la Juventus sarebbe avanti sul bomber poiché avrebbe avanzato una proposta molto gradita ai ‘Gunners’: Rabiot più conguaglio in denaro. Il bomber è in scadenza nel 2022 e anche l’Atletico Madrid sta spingendo per il suo acquisto offrendo il centrocampista Thomas Partey.

