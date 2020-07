Calciomercato Inter, assalto in mediana | Scambio col Napoli

Antonio Conte punta dritto ad avere un nuovo centrocampista di sostanza per la sua mediana. Oltre a Kessie anche un’altra vecchia conoscenza

L’Inter di Antonio Conte vive un momento estremamente complicato dopo il pesante KO casalingo contro il Bologna che ha di fatto mandato in frantumi le residue speranze di titolo dei nerazzurri. Lukaku e soci sono infatti ben distanti dalla vetta ed ora devono guardarsi anche dall’Atalanta per il terzo posto per evitare brutte sorprese. Mentre la squadra sta incontrando qualche difficoltà, la dirigenza pensa già al prossimo anno, assecondando le richieste di Antonio Conte. Il tecnico salentino vorrebbe anche un centrocampista di fisico e muscoli per rimpolpare la propria mediana. Per questo motivo nella serata di ieri è rispuntato nuovamente il profilo di Kessie del Milan. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, muscoli a centrocampo: torna di moda Allan

Al netto dell’interessamento per Kessie, anche un altro vecchio pallino della società potrebbe tornare in auge per soddisfare le richieste di Conte. Si tratta del mediano del Napoli, Allan, che quasi certamente dovrebbe lasciare gli azzurri al termine di una travagliata stagione.

Marotta e soci potrebbero avanzare un’offerta di prestito con obbligo di riscatto per un totale di 32 milioni di euro, o in alternativa da 20 più il cartellino di Matias Vecino. Il Napoli dal canto suo vuole un’operazione a titolo definitivo, ma i buoni rapporti tra i club potrebbero favorire la chiusura dell’affare.

