Arrivano conferme: Mandzukic come vice-Lukaku, il bomber può firmare

Arrivano conferme: Mandzukic come vice-Lukaku, il bomber può firmare

Arrivano conferme: Mario Mandzukic può finire all’Inter. Come abbiamo anticipato ieri, l’attaccante croato è tornato a costo zero sul mercato e potrebbe diventare decisamente appetibile per il tecnico. Legato a Marotta dai tempi della Juventus, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe arrivare a costo zero garantendo affidabilità e ricambio sicuro quando dovrà riposare il belga. A 34 anni potrebbe firmare un biennale che aiuterebbe società e squadra sul piano economico e sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro