Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni rilasciate dal Ds del Napoli Cristiano Giuntoli a proposito di Allan

Su input di Conte, l’Inter punta a rinforzare la mediana con almeno un giocatore di grande sostanza. Negli ultimi giorni sono stati rilanciati i nomi di Kessie e Allan, con Matias Vecino ‘carta’ giocabile sia con il Milan che con il Napoli. Forse più facile, per diverse ragioni, l’operazione con il club azzurro. Prima del match di Serie A col Genoa, però, il Ds Giuntoli ha fatto capire di non essere disposto a grossi ‘sconti’ per il cartellino del centrocampista brasiliano, nonostante la stagione non all’altezza e i problemi con la società: “Per lui e altri non ho ricevuto telefonate da nessuno – le parole di Giuntoli a ‘Sky Sport’ – Allan viene da un anno travagliato, però quando sta bene può fare il titolare ovunque, anche al Napoli. Per noi è importante. Prezzo? Non si è svalutato…“.

