Scambio Allan-Vecino, confermate nostre indiscrezioni: società al lavoro

L’Inter attende di capire che cosa succederà con Sandro Tonali ma nel frattempo lavora ad uno scambio interessante in Serie A. Anche ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato la nostra anticipazione sul ritorno di fiamma dello scambio Allan-Vecino, centrocampista in uscita dal Napoli e valutato circa 40 milioni di euro. L’Inter offrirebbe l’uruguaiano, valutato 25 milioni, per abbassare il prezzo e per consentire al Napoli di trovare subito un rinforzo utile e adatto al gioco di Gattuso. Sul piano sportivo, le parti e i giocatori sarebbero felici di concretizzare questo trasferimento, mentre sul piano economico le società devono trovare l’accordo che possa mandare in porto l’operazione.

