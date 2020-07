Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Sandro Tonali col quale è già stato trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale

Tonali non è un giocatore dell’Inter, ma potrebbe diventarlo presto. D’altronde con il centrocampista del Brescia c’è già un accordo sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. A breve Marotta dovrebbe incontrare il presidente Cellino per cercare un accordo definitivo: l’Ad punta a chiudere l’operazione in stile Barella, ovvero con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto nel giugno 2021 per una cifra complessiva – bonus compresi – tra i 35 e i 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Emerson Palmieri molto vicino | I dettagli

Calciomercato Inter, inserimento del Milan per Tonali: c’è un rischio

Nel calciomercato, però, mai dare per certa al cento per cento la conclusione di un affare. Il discorso vale anche per Tonali, considerato che sul classe 2000 si registra l’inserimento deciso del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, il neo deus ex machina rossonero Ralf Rangnick apprezza moltissimo il ragazzo tanto che lo ha messo nella lista della spesa. Adesso il club targato Elliott cercherà di capire se esistono ancora i margini per tentare di mettere le mani sul suo cartellino. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. L’Inter rimane nettamente davanti, pure alla Juventus, ma l’ingresso in scena del ‘Diavolo’ rischia quantomeno di far alzare il prezzo del ragazzo nativo di Lodi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto in mediana | Scambio col Napoli

Calciomercato Inter, arrivano conferme | Tentativo per Kessie