Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Emerson Palmieri e il suo arrivo ormai molto probabile alla corte di Antonio Conte

Emerson Palmieri è molto vicino all’Inter. Operazione a titolo definitivo, come anticipato due giorni fa dalla redazione di Interlive.it. Beppe Marotta ha accelerato nelle scorse ore dopo aver strappato il sì totale del terzino italo-brasiliano: per lui, sfruttando il famoso Decreto Crescita, contratto quinquennale da almeno 4 milioni di euro netti a stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sportmediaset’, alla società di Roman Abramovich proposti 20 milioni di euro più altri 5 di bonus. Complessivamente, tra cartellino e ingaggio, un investimento di circa 51 milioni.

Calciomercato Inter, Emerson il futuro titolare della fascia sinistra. Asamoah e Biraghi diranno addio

Emerson sarà il futuro titolare della corsia mancina, con Ashley Young a insidiarlo. Sono destinati invece a dire addio sia Asamoah che Biraghi. Il futuro del ghanese potrebbe essere in Turchia, per la precisione al Fenerbahce, mentre il classe ’92 non dovrebbe essere riscattato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Non si esclude però uno scambio a titolo definitivo con Dalbert, con il cartellino di Biraghi che verrebbe successivamente utilizzato per qualche operazione in entrata.

