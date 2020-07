Serie A | Designato l’arbitro di Verona-Inter

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Verona-Inter valevole per la 31esima giornata di campionato

E’ stato designato l’arbitro di Verona-Inter, match valevole per la 31esima giornata di Serie A in programma domani sera ore 21.45 allo stadio ‘Bentegodi’. Si tratta di Massimiliano Irrati, 41enne della sezione di Pistoia; Passeri e Lo Cicero gli assistenti, Ros il quarto uomo, Orsato e Cecconi gli addetti al Var. Quest’anno Irrati ha già diretto la squadra di Conte nel match casalingo contro la Spal finito 2-1. Con lui direttore di gara, i nerazzurri hanno ottenuto complessivamente otto vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. E’ invece al debutto stagionale con la formazione di Juric: il bilancio con gli scaligeri è di sei successi, sette pareggi e sei ko. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

