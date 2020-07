La Fiorentina non molla Nainggolan: possibile contropartita per un big viola

La Fiorentina non molla Nainggolan: possibile contropartita per un big viola

Radja Nainggolan continua a far discutere in casa Inter. Il belga, dopo l’ottima stagione in Sardegna, potrebbe diventare un innesto prezioso nel mercato nerazzurro se Conte riuscirà a far cambiare idea alla società in caso di mancato arrivo di Vidal. Tuttavia, secondo ‘Tuttosport’ non tramonta l’interesse della Fiorentina: se Commisso deciderà di andare avanti, l’Inter potrebbe approfittarne per strappare un accordo vantaggioso per Castrovilli o Chiesa.

