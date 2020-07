Calciomercato Inter, Marotta chiude | Accordo col Chelsea

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’intesa raggiunta con il Chelsea di Abramovich per quanto riguarda Victor Moses

L’Inter è vicina a trovare un accordo col Chelsea per Emerson Palmieri. Un accordo lo ha invece già trovato per il prolungamento del prestito di Victor Moses fino al prossimo 31 agosto. L’esterno nigeriano, a differenza di Sanchez per il quale Marotta continua a trattare col Manchester United, sarà quindi a disposizione di Conte anche per l’Europa League. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il classe ’90 (che non verrà riscattato visto l’acquisto del marocchino Hakimi) potrebbe però lasciare Milano qualora i londinesi lo cedessero a un’altra squadra e la stessa dovesse reclamare il suo arrivo immediato.

