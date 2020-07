Sarr si avvicina: ufficiale l’addio al Nizza

Arriva l’annuncio: l’obiettivo dell’Inter, ossia Malang Sarr del Nizza, ha annunciato di separarsi dal club francese. Cercato anche dal Milan, il difensore francese classe ’99 è attualmente svincolato e può essere prelevato a costo zero. Questo l’annuncio sul suo profilo instagram: “Rimarrò per sempre un giocatore del Nizza. Si tratta del club della mia città, del club della mia vita. Non vedo l’ora di sapere che cosa mi riserva il futuro” ha concluso.

